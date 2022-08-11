IBU отложил введение полного запрета на использование фтора в средствах для подготовки лыж

Сегодня, 11 августа, Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение отложить введение полного запрета на использование фторсодержащих компонентов в средствах для подготовки лыж до сезона-2023/2024. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Решение было принято из-за необходимости доработки устройства, способного определять в смазке наличие таких веществ, и в целях совершенствования процедур, направленных на защиту честности и прозрачности соревнований по биатлону.
Отмечается, что запрет на использование любых продуктов, содержащих перфтороктановую кислоту С8/ПФОК, который был введён в 2021 году, останется в силе на следующий сезон.
«IBU увеличит систематический сбор и тестирование проб в сезоне 2022/2023. Тесное сотрудничество с национальными федерациями и Международной федерацией лыжного спорта (FIS) будет способствовать дальнейшему совершенствованию системы обнаружения запрещённых компонентов, что в конечном итоге обеспечит справедливое введение полного запрета на использование всех фторсодержащих парафинов в сезоне-2023/2024. Запрет призван снизить риски для здоровья человека и окружающей среды, связанные с наличием химических веществ в средствах для подготовки лыж», — сказано в заявлении организации.
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