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Исключённая из сборной Украины биатлониста Бех будет выступать за Московскую область

Исключённая из сборной Украины биатлониста Бех будет выступать за Московскую область
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Исключенная из сборной Украины биатлонистка Екатерина Бех планирует выступить на втором этапе Кубка Содружества, который пройдёт в Раубичах (Беларусь) с 13 по 19 сентября, и на летнем чемпионате России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Федерации биатлона Московской области.

Екатерина Бех на этой неделе была включена в состав сборной Московской области по биатлону. Отметим, что до 2018 года она выступала за сборную России, затем сменила спортивное гражданство и начала представлять Украину на международных соревнованиях. В апреле 2022 года стало известно, что биатлонистку исключили из состава украинской сборной.

Летний чемпионат России по биатлону пройдет в Чайковском с 22 по 28 сентября.

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