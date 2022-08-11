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Лариса Куклина поделилась яркой фотографией со сбора на Алтае

Лариса Куклина поделилась яркой фотографией со сбора на Алтае
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Российская биатлонистка Лариса Куклина опубликовала в социальных сетях новое фото с тренировочного сбора. Спортсменка уже несколько дней находится на Семинском перевале в Республике Алтай.

«Солнце на Алтае», – подписана фотография биатлонистки в телеграм-канале.

Напомним, в сезоне-2021/2022 Кубка мира по биатлону 31-летняя Куклина заработала 18 очков и заняла 87-е место в общем зачёте. Спортсменке не удалось отобраться на Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай). К новому сезону Куклина готовится в группе Артёма Истомина, куда также вошли Наталья Гербулова, Анастасия Гореева, Ксения Довгая, Елизавета Каплина, Светлана Миронова, Екатерина Носкова, Кристина Резцова, Карим Халили и Даниил Серохвостов.

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