Каминский заявил, что выступавшая за Украину биатлонистка Бех не тренируется в его группе

Тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский заявил, что исключённая из сборной Украины биатлонистка Екатерина Бех не входит в состав его группы. Ранее стало известно, что спортсменка будет представлять Московскую область и планирует принять участие во втором этапе Кубка Содружества в Раубичах (Беларусь) и в летнем чемпионате России.
«Екатерина не тренируется с нами, она составе команды Московской области. Совместная фотография с ребятами нашей группы? Всё может быть. Так, чтобы она проводила совместные тренировки с нашей группой, этого не было», – приводит слова Каминского «Матч ТВ».
Отметим, что до 2018 года Бех выступала за сборную России, затем сменила спортивное гражданство и начала представлять Украину на международных соревнованиях. В апреле 2022 года стало известно, что биатлонистку исключили из состава украинской сборной.
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