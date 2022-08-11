Биатлонистка Алимбекова примет участие в чемпионате Беларуси по лёгкой атлетике

Олимпийская чемпионка по биатлону Динара Алимбекова примет участие в чемпионате Беларуси по лёгкой атлетике, сообщается на официальном сайте Белорусской федерации лёгкой атлетики.

Алимбекова выступит в смешанной любительской эстафете 4х100 м. В этом виде программы примут участие спортсмены из различных видов спорта, сотрудники министерств, предприятий. На данный момент зарегистрирована 21 команда, каждая из которых состоит из двух мужчин и двух женщин. Также среди участников забега – олимпийские чемпионки Алла Цупер (лыжная акробатика) и Юлия Нестеренко (бег на 100 метров), призёры Игр Любовь Черкашина (художественная гимнастика) и Иван Тихон (метание молота), министр спорта и туризма Республики Беларусь Сергей Ковальчук и министр образования Андрей Иванец.

Открытый чемпионат Белоруссии по лёгкой атлетике состоится в Минске 16–18 августа.