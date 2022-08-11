Биатлонистка Алимбекова примет участие в чемпионате Беларуси по лёгкой атлетике

Олимпийская чемпионка по биатлону Динара Алимбекова примет участие в чемпионате Беларуси по лёгкой атлетике, сообщается на официальном сайте Белорусской федерации лёгкой атлетики.
Алимбекова выступит в смешанной любительской эстафете 4х100 м. В этом виде программы примут участие спортсмены из различных видов спорта, сотрудники министерств, предприятий. На данный момент зарегистрирована 21 команда, каждая из которых состоит из двух мужчин и двух женщин. Также среди участников забега – олимпийские чемпионки Алла Цупер (лыжная акробатика) и Юлия Нестеренко (бег на 100 метров), призёры Игр Любовь Черкашина (художественная гимнастика) и Иван Тихон (метание молота), министр спорта и туризма Республики Беларусь Сергей Ковальчук и министр образования Андрей Иванец.
Открытый чемпионат Белоруссии по лёгкой атлетике состоится в Минске 16–18 августа.
- 11 августа 2022
-
19:29
-
16:38
-
16:26
-
16:26
-
16:25
-
14:04
-
14:01
-
00:53
- 10 августа 2022
-
20:50
-
19:21
-
18:51
-
16:20
- 9 августа 2022
-
21:52
-
20:33
-
15:06
-
15:01
-
14:40
-
14:30
-
14:20
-
14:08
-
01:42
-
00:27
-
00:19
-
00:01
- 8 августа 2022
-
20:50
-
17:48
- 7 августа 2022
-
11:07
-
10:36
- 6 августа 2022
-
15:22
-
09:58
-
09:48
- 5 августа 2022
-
17:41
-
09:35
- 4 августа 2022
-
17:44
-
16:07