Лампич отреагировала на трагическую гибель 19-летней словенской лыжницы в Норвегии

Бывшая словенская лыжница, а ныне биатлонистка Анамария Лампич отреагировала на новость о трагической гибели соотечественницы, 19-летней лыжницы Ханы Мази Ямник.
«Хана, пусть земля тебе будет пухом. Мои искренние соболезнования близким», — написала Лампич в своих социальных сетях, добавив эмодзи «сердце».
Напомним, 11 августа Хана Мази Ямник трагически погибла в Норвегии во время тренировки на лыжероллерах, попав под колёса грузовика в туннеле. Ямник была включена в состав национальной команды Словении на сезон-2022/2023. Минувшей зимой она выступала на юниорском чемпионате мира.
Лампич 27 лет. Она дебютировала на Кубке мира по лыжным гонкам в 2013 году. На её счету три победы, пять вторых мест и одно третье. Также Лампич является обладательницей серебряной медали чемпионата мира 2019 года и двух бронзовых наград мирового первенства 2021 года.
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