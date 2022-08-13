Тренер Татьяны Акимовой предположил, почему биатлонистка приостановила карьеру

Бронзовый призёр чемпионата мира в смешанной эстафете, российская биатлонистка Татьяна Акимова приняла решение приостановить карьеру. Об этом сообщает Metaratings со ссылкой на главного тренера сборной Тюменской области Максима Кугаевского. Отмечается, что спортсменка не готовится к предстоящему сезону вместе с командой.



«Женская сборная у нас полностью обновилась. От прошлогоднего состава остались только Виктория Сливко и Мария Кретова. Ушёл из команды тренер Евгений Пылёв, который возглавлял её на протяжении пяти лет.



Татьяна Акимова приняла решение приостановить карьеру. Возможно, она уйдёт в декрет. Ольга Шестерикова, Александра Бацина и Арина Пантова завершили выступления. На их место пришли Ксения Шнейдер и Дарья Сидорова», — сказал Кугаевский.

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