Старший тренер сборной России по биатлону рассказал, почему проводит тренировки в Тюмени

Артём Истомин, являющийся старшим тренером сборной России по биатлону, ответил на вопрос о том, почему его группа биатлонистов проводит тренировочные сборы на равнине, а не в горах, как другие группы.
«Мы поздно подали заявку на проведение высотных сборов. Так как все команды собрались в России, за рубеж никто не выезжает, то фактически мест там не осталось. С другой стороны, у нас был альтернативный вариант — провести лето без «высоты», но при этом будем проводить сбор в Сочи после Кубка Содружества, а в октябре-ноябре на Семинском перевале.
Правда ли, что у сборной нет приоритета брони места на сборе? Не знаю, не могу ответить на этот вопрос. Как получилось — так получилось. Повторюсь, что изначально у нас был альтернативный план работы без высоты в летний период», — приводит слова Истомина «Тюменская арена».
Напомним, 27-летний специалист только в это межсезонье возглавил сборную страны. В его группу входят десять биатлонистов, в том числе Кристина Резцова, Лариса Куклина и Даниил Серохвостов.
Сергей Устюгов пробует себя в биатлоне.
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