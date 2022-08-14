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Тренер Резцовой рассказал подробности травмы спортсменки

Тренер Резцовой рассказал подробности травмы спортсменки
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Артём Истомин, являющийся старшим тренером сборной России по биатлону, рассказал о повреждении Кристины Резцовой, которая готовится к сезону в его группе.

«С Кристиной её подготовку мы обсудили ещё в мае в Терсколе. На тот момент у нас был план, в который входил высотный сбор, а после — поехать в Токсово и так далее. В итоге она поехала по нашему первому плану, но при этом выполняет работу в такие же сроки, что и основная команда. Единственное, у неё обострилась травма плеча, что беспокоит Кристину ещё с зимы. Пришлось снизить нагрузки и полечиться, поэтому сбор она пропускает.

Что касается Ларисы Куклиной, то с ней мы также обсудили подготовку. Пришли к мнению, что Ларисе нужно увеличить пребывание на высоте. Для этого мы отправили её на Семинский перевал», — приводит слова Истомина «Тюменская арена».

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