«Наконец-то в отпуске». Эмильен Жаклен опубликовал солнечное фото из Майами

Двукратный чемпион мира в гонках преследования, 27-летний французский биатлонист Эмильен Жаклен опубликовал в социальных сетях снимок из Майами (Флорида, США).

«Наконец-то в отпуске», — подписал фото Жаклен, добавив эмодзи «солнце» и «пляж».

Фото: из личного архива Эмильена Жаклена

На старте сезона-2021/2022 Жаклен был одним из лидеров Кубка мира, однако не сумел завоевать ни одной личной медали на Олимпийских играх – 2022 в Пекине и стал лишь пятым в общем зачёте КМ. Обладателем «Большого хрустального глобуса» стал его соотечественник Кентен Фийон Майе.

Ранее Жаклен неудачно выступил на традиционном лыжероллерном фестивале Blink в Саннесе (Норвегия) — он стал 14-м в суперспринте и не смог пробиться в финал масс-старта.

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