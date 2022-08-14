Эдуард Латыпов высказался о своём участии в Кубке Содружества

Трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр, российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал о своих планах на начало сезона-2022/2023.

«Буду выступать на этапах Кубка Содружества в Сочи и в Раубичах. Ожидания? Надо проверить подготовку – как мы прошли первую часть сезона. Посмотреть, какое самочувствие, сравнить с ребятами. Группа тренируется хорошо.

Всем интересно, как мы выглядим на данном этапе. Такие контрольные старты помогают поддержать форму. Очень хорошо, что будет здоровая конкуренция. Надо сделать так, чтобы при допуске к международным соревнованиям мы были готовы», — приводит слова Латыпова «Матч ТВ».

Кубок Содружества откроет этап в Сочи, который пройдёт с 23 по 29 августа, следующий раунд состоится в Раубичах (Беларусь) с 13 по 19 сентября.

Полное расписание Кубка Содружества доступно здесь.