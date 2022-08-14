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Мартен Фуркад высоко оценил значение своего лыжероллерного фестиваля

Мартен Фуркад высоко оценил значение своего лыжероллерного фестиваля
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Пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира французский биатлонист Мартен Фуркад высказался о предстоящем старте собственного лыжероллерного фестиваля Nordic Festival. Соревнования проводятся с 2019 года. В 2022-м они пройдут со 2 по 4 сентября в Анси.

«Наш фестиваль стал своеобразным местом встреч в истории французского лыжного спорта. И я очень этому рад. В этом году в нём снова примут участие одни из лучших лыжников и биатлонистов мира», — приводит слова Фуркада-младшего Nordic Magazine.

Своё участие в Nordic Festival — 2022 уже подтвердили такие звёзды биатлона и лыжных гонок, как итальянка Доротея Вирер, норвежки Марте Рёйселанд и Ингрид Ландмарк Тандреволд, французы Кентен Фийон Майе, Эмильен Жаклен и Анаис Шевалье-Буше, чешка Маркета Давидова, шведка Майя Дальквист и итальянец Федерико Пеллегрино.

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