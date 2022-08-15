«Пусть мой iPhone вернётся к жизни!» Ветле Шоста Кристиансен попал под ливень на пробежке

Олимпийский чемпион и чемпион мира в эстафете, победитель этапов Кубка мира, норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен поделился в социальных сетях забавным случаем с тренировки.
Кристиансен попал под ливень на пробежке, незащищённый телефон биатлониста сильно промок. Придя домой, Ветле спасал его с помощью риса.
«Это лучшее вложение в следующий сезон. Пусть мой iPhone вернётся к жизни!» — написал Кристиансен под фото.
Фото: из личного архива Ветле Шоста Кристиансена
Фото: из личного архива Ветле Шоста Кристиансена
На прошедших Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) Кристиансен завоевал две медали – золото в эстафете и бронзу в масс-старте. Примечательно, что Ветле был финишёром победной эстафетной команды, а судьба золота решилась на заключительном огневом рубеже. В общем зачёте Кубка мира норвежец занял четвёртое место, до топ-3 ему не хватило 10 очков.
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