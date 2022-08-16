В Союзе биатлонистов России назвали ожидаемым продление отстранения

В Союзе биатлонистов России (СБР) прокомментировали решение исполкома IBU рекомендовать конгрессу оставить в силе приостановление членства Российской и Белорусской федераций в Международном союзе биатлонистов до выполнения определённых условий.
«Безусловно, мы ожидали такой исход. Ничего страшного, будем свои соревнования проводить. Будем ждать, когда поменяется мнение у наших партнёров. В союзе ещё не обсуждали, но всё было ожидаемо. Будем ли подавать в CAS? Событие только прошло, сначала обсудим внутри союза, посовещаемся, выработаем общий подход, а потом уже будем давать на этот счёт комментарии», — приводит слова вице-президента СБР Алексея Нуждова «РБК Спорт».
Предложение будет представлено на утверждение Конгрессу IBU, который состоится в Зальцбурге (Австрия) 15-18 сентября 2022 года.
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