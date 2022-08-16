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В СБР назвали «лицемерными» рекомендации IBU продлить отстранение России

В СБР назвали «лицемерными» рекомендации IBU продлить отстранение России
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Союз биатлонистов России (СБР) отреагировал на рекомендации IBU продлить приостановление членства Российской и Белорусской федераций в организации до выполнения определённых условий.

«Союз биатлонистов России выступает за цивилизованное, юридически мотивированное разрешение споров. Ранее СБР при содействии Олимпийского комитета России обжаловал в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS) решения IBU по отстранению российских спортсменов и официальных лиц (от 1 марта 2022 года) и по отстранению Союза биатлонистов России в целом (от 28 марта 2022) года как дискриминационные по национальному признаку и противоречащие Конституции IBU. В настоящее время по обоим делам в CAS продолжается установленная арбитражная процедура, решений по ним пока не вынесено, юридическая оценка пока не дана.

Мы считаем, что сегодняшние рекомендации исполкома IBU в отношении спортсменов России и Беларуси так же лицемерны и политизированы, так же противоречат Конституции IBU и так же наносят вред мировому биатлону, как и мартовские решения. Со своей стороны, к 8 сентября 2022 года, как нам это предложено, Союз биатлонистов России подготовит юридически обоснованное обращение ко всем участникам Конгресса и членам IBU, в котором будет подробно изложена наша позиция», — говорится в официальном заявлении СБР.

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