Динара Алимбекова показала новое фото со своим женихом Антоном Смольским

Олимпийская чемпионка в эстафете белорусская биатлонистка Динара Алимбекова опубликовала в социальных сетях новое фото с женихом, серебряным призёром Олимпиады-2022 Антоном Смольским.
«Готовились пробежать сегодня легкоатлетическую эстафету 4x100. Но будем настраиваться на свои гонки», — подписала фото Алимбекова.
Речь об открытом чемпионате Беларуси по лёгкой атлетике. Алимбекова и Смольский планировали выступить в смешанной любительской эстафете.
Фото: из личного архива Динары Алимбековой
Об отношениях Алимбековой и Смольского стало известно в начале прошлого сезона. А в начале июля 2022 года пара объявила о помолвке.
Алимбекова заняла седьмое место в общем зачёте Кубка мира в сезоне-2021/2022, несмотря на то что не смогла принять участие в оставшихся трёх этапах КМ из-за решения Международного союза биатлонистов (IBU). В активе Динары 589 очков. На прошедших Олимпийских играх в Пекине (Китай) белоруска не сумела завоевать ни одной личной медали, Смольский же стал серебряным призёром индивидуальной гонки.
- 17 августа 2022
-
18:24
-
09:18
-
09:09
- 16 августа 2022
-
22:49
-
18:31
-
17:50
-
17:36
-
14:38
-
13:39
-
12:43
-
11:39
-
11:12
- 15 августа 2022
-
21:55
-
17:32
- 14 августа 2022
-
15:01
-
14:40
-
13:51
-
11:47
-
10:55
-
08:03
-
07:48
- 13 августа 2022
-
16:47
-
15:36
-
13:15
- 12 августа 2022
-
22:00
-
16:00
-
07:51
- 11 августа 2022
-
19:29
-
16:38
-
16:26
-
16:26
-
16:25
-
14:04
-
14:01
-
00:53