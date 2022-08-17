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Динара Алимбекова показала новое фото со своим женихом Антоном Смольским

Динара Алимбекова показала новое фото со своим женихом Антоном Смольским
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Олимпийская чемпионка в эстафете белорусская биатлонистка Динара Алимбекова опубликовала в социальных сетях новое фото с женихом, серебряным призёром Олимпиады-2022 Антоном Смольским.

«Готовились пробежать сегодня легкоатлетическую эстафету 4x100. Но будем настраиваться на свои гонки», — подписала фото Алимбекова.

Речь об открытом чемпионате Беларуси по лёгкой атлетике. Алимбекова и Смольский планировали выступить в смешанной любительской эстафете.

Фото: из личного архива Динары Алимбековой

Об отношениях Алимбековой и Смольского стало известно в начале прошлого сезона. А в начале июля 2022 года пара объявила о помолвке.

Алимбекова заняла седьмое место в общем зачёте Кубка мира в сезоне-2021/2022, несмотря на то что не смогла принять участие в оставшихся трёх этапах КМ из-за решения Международного союза биатлонистов (IBU). В активе Динары 589 очков. На прошедших Олимпийских играх в Пекине (Китай) белоруска не сумела завоевать ни одной личной медали, Смольский же стал серебряным призёром индивидуальной гонки.

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