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Мартен Фуркад опубликовал милые фото старшей дочери Манон

Мартен Фуркад опубликовал милые фото старшей дочери Манон
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Пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира французский биатлонист Мартен Фуркад опубликовал в социальных сетях милые фотографии своей старшей дочери Манон.

«Получили подарок от жизни в этот день с дочерью. Избалованные природой», — подписал фотографии 33-летний Фуркад.

Фото: из личного архива Мартена Фуркада

Фото: из личного архива Мартена Фуркада

Фото: из личного архива Мартена Фуркада

Напомним, у Фуркада и его гражданской жены Элен Усабиага две дочери – Манон и Инес.

Фуркад-младший — самый титулованный биатлонист в истории Франции. Также он занимает первое место в истории мирового биатлона по сумме заработанных призовых. Мартен объявил о завершении карьеры в марте 2020 года.

Также рекомендуем к просмотру видеоролик: «Самые громкие скандалы на чемпионатах мира по биатлону», где фигурируют и инциденты с Фуркадом:

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