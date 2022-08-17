Мартен Фуркад опубликовал милые фото старшей дочери Манон

Пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира французский биатлонист Мартен Фуркад опубликовал в социальных сетях милые фотографии своей старшей дочери Манон.
«Получили подарок от жизни в этот день с дочерью. Избалованные природой», — подписал фотографии 33-летний Фуркад.
Фото: из личного архива Мартена Фуркада
Фото: из личного архива Мартена Фуркада
Фото: из личного архива Мартена Фуркада
Напомним, у Фуркада и его гражданской жены Элен Усабиага две дочери – Манон и Инес.
Фуркад-младший — самый титулованный биатлонист в истории Франции. Также он занимает первое место в истории мирового биатлона по сумме заработанных призовых. Мартен объявил о завершении карьеры в марте 2020 года.
Также рекомендуем к просмотру видеоролик: «Самые громкие скандалы на чемпионатах мира по биатлону», где фигурируют и инциденты с Фуркадом:
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