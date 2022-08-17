«Если бы я был так хорош в биатлоне, как в создании селфи». Кристиансен — про фото с Т. Бё

Олимпийский чемпион и чемпион мира в эстафете, победитель этапов Кубка мира, норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен опубликовал в социальных сетях забавное селфи с трёхкратным чемпионом Игр Тарьеем Бё.

«После нашего рабочего сбора. Если бы я был так хорош в биатлоне, как в создании селфи», — подписал фото Кристиансен.

Фото: из личного архива Ветле Шоста Кристиансена

По итогам прошлого сезона Кристиансен занял четвёртое место в общем зачёте Кубка мира, до топ-3 ему не хватило 10 очков, старший Бё закончил сезон на шестой строчке.

Сезон-2022/2023 Кубка мира по биатлону стартует этапом в Контиолахти (Финляндия), проведение которого запланировано на период с 29 ноября по 4 декабря. На данный момент неизвестно, допустят ли до соревнований россиян.