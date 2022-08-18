Башкиров рассказал о состоянии Логинова в преддверии Кубка Содружества

Тренер сборной России по биатлону Сергей Башкиров рассказал, в каком состоянии находится его подопечный, двукратный призёр Олимпийских игр и чемпион мира Александр Логинов после болезни. Напомним, ранее сообщалось, что биатлонист вынужден отложить начало тренировочного сбора в Сочи из-за простуды.
«Спортсмены тоже люди, и частенько бывает, что подвержены тем же заболеваниям, что и все обычные люди. Саня в начале сбора пропустил несколько дней и восстанавливался для того, чтобы начать уже работу здесь. Но сейчас он чувствует себя уже намного лучше. Не скажу, что в стопроцентном объёме приступил к нагрузке, но уже близко к этому.
В любом случае по окончании высотного сбора мы планируем стартовать на Кубке Содружества и посмотреть на ту работу, которую ребята выполнили, на то состояние, в котором они сейчас находятся», – сказал Башкиров YouTube-каналу Союза биатлонистов России.
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