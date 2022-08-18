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Башкиров вручил Цветкову награду от ОКР за поступок на чемпионате России 2021 года

Башкиров вручил Цветкову награду от ОКР за поступок на чемпионате России 2021 года
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Тренер сборной России по биатлону Сергей Башкиров во время тренировочного сбора в Сочи вручил бронзовому призёру Олимпийских игр 2022 года в эстафете Максиму Цветкову награду «За честную игру».

Напомним, на чемпионате России 2021 года Максим отдал бронзовую медаль гонки преследования биатлонисту Семёну Сучилову, который был дисквалифицирован за уход со стрельбища с лишним патроном.

«Хотелось бы сказать, что, занимаясь спортом или уже в послеспортивной жизни, в любом случае нам нужно оставаться людьми, поддерживать друг друга и проявлять свои лучшие человеческие качества. В связи с этим хочу передать награду — диплом от Олимпийского комитета России и Российского комитета фэйр-плей Максиму Цветкову за его поступок. Он отдал медаль товарищу по команде, когда тот не справился с волнением и допустил ошибку», – сказал Башкиров YouTube-каналу Союза биатлонистов России.

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