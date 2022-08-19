Тихонов: буду аплодировать, если норвежцам запретят проводить международные турниры

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал информацию о том, что Норвегию могут лишить права проводить международные соревнования из-за нарушения антидопингового кодекса ВАДА.
«Наконец-то, я абсолютно поддерживаю, это будет очень правильно. Норвежцы считают себя элитой, которой всё позволительно. Знаете, я однажды выдвигал предложение запретить проведение этапов Кубка мира и чемпионатов мира на территории Норвегии, Швеции и Финляндии. Если это случится, я буду аплодировать», — цитирует Тихонова ТАСС.
Напомним, по действующим в стране правилам взять допинг-тест у юниоров можно только с согласия опекунов, а следовательно, только после предупреждения о визите представителя антидопинговой службы. Однако это расходится с положением антидопингового кодекса, согласно которому подобное предупреждение возможно только при необходимости.
Такая ситуация в Норвегии наблюдается уже не менее двух лет, поэтому спортивные власти всерьёз опасаются, что в 2023 году ВАДА наложит на весь спорт страны санкции.
- 19 августа 2022
-
13:15
-
13:01
-
12:31
-
12:26
-
12:00
-
00:53
- 18 августа 2022
-
17:56
-
16:54
-
15:23
-
15:07
- 17 августа 2022
-
20:36
-
18:50
-
18:24
-
09:18
-
09:09
- 16 августа 2022
-
22:49
-
18:31
-
17:50
-
17:36
-
14:38
-
13:39
-
12:43
-
11:39
-
11:12
- 15 августа 2022
-
21:55
-
17:32
- 14 августа 2022
-
15:01
-
14:40
-
13:51
-
11:47
-
10:55
-
08:03
-
07:48
- 13 августа 2022
-
16:47
-
15:36