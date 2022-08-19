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Тихонов: буду аплодировать, если норвежцам запретят проводить международные турниры

Тихонов: буду аплодировать, если норвежцам запретят проводить международные турниры
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Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал информацию о том, что Норвегию могут лишить права проводить международные соревнования из-за нарушения антидопингового кодекса ВАДА.

«Наконец-то, я абсолютно поддерживаю, это будет очень правильно. Норвежцы считают себя элитой, которой всё позволительно. Знаете, я однажды выдвигал предложение запретить проведение этапов Кубка мира и чемпионатов мира на территории Норвегии, Швеции и Финляндии. Если это случится, я буду аплодировать», — цитирует Тихонова ТАСС.

Напомним, по действующим в стране правилам взять допинг-тест у юниоров можно только с согласия опекунов, а следовательно, только после предупреждения о визите представителя антидопинговой службы. Однако это расходится с положением антидопингового кодекса, согласно которому подобное предупреждение возможно только при необходимости.

Такая ситуация в Норвегии наблюдается уже не менее двух лет, поэтому спортивные власти всерьёз опасаются, что в 2023 году ВАДА наложит на весь спорт страны санкции.

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