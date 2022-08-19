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Вольфганг Пихлер поддержал решение IBU отстранить российских биатлонистов

Вольфганг Пихлер поддержал решение IBU отстранить российских биатлонистов
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Известный немецкий тренер Вольфганг Пихлер, ранее возглавлявший женскую сборную России по биатлону, рассказал, как относится к решению IBU продлить отстранение российских спортсменов от международных соревнований. По словам специалиста, сейчас не время допускать биатлонистов из России на мировую арену.

«Это чёткое и ясное решение. Пока проходит эта спецоперация (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ), спортсмены из этих стран не могут соревноваться. Мне кажется, это нормально, и я удивлён, что русские думают иначе.

Если в какой-то момент это всё прекратится, можно будет начать разговоры о возвращении. Но пока спецоперация продолжается, говорить не о чем. Я знаю, что россияне наивно заявляют о готовности соревноваться и в разгар спецоперации, но у них нет на это никаких шансов», — приводит слова Пихлера Metaratings.

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