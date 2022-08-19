Пихлер: Европе всё равно, что России нет на турнирах. У зрителей и так будет праздник

Известный немецкий тренер Вольфганг Пихлер, ранее возглавлявший женскую сборную России по биатлону, рассказал, что думает о решении Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона провести Кубок содружества в качестве альтернативных стартов для отстранённых от международных соревнований российских и белорусских спортсменов.
«На мой взгляд, для них это единственная возможность соревноваться. Если в России не будет никаких соревнований, развитие спорта остановится. То же самое касается и Беларуси. Для России не так важно соревноваться с Беларусью. Она столь велика, что могла бы и сама проводить соревнования высокого уровня, но в любом случае такой совместный турнир – это лучшее, что возможно в нынешней ситуации. Лучше хоть что-то, чем ничего.
При этом Европе всё равно, что на соревнованиях нет России. Множество зрителей и так придут на стадион и окунутся в атмосферу праздника. То же самое касается и телевидения. Но для российских спортсменов важно соревноваться и сохранять различные турниры. У них нет другого выхода. Также спортсменам нужно где-то зарабатывать деньги», — приводит слова Пихлера Metaratings.
- 19 августа 2022
-
16:30
-
16:17
-
16:01
-
14:04
-
13:52
-
13:15
-
13:01
-
12:31
-
12:26
-
12:00
-
00:53
- 18 августа 2022
-
17:56
-
16:54
-
15:23
-
15:07
- 17 августа 2022
-
20:36
-
18:50
-
18:24
-
09:18
-
09:09
- 16 августа 2022
-
22:49
-
18:31
-
17:50
-
17:36
-
14:38
-
13:39
-
12:43
-
11:39
-
11:12
- 15 августа 2022
-
21:55
-
17:32
- 14 августа 2022
-
15:01
-
14:40
-
13:51
-
11:47