Пихлер: Европе всё равно, что России нет на турнирах. У зрителей и так будет праздник

Известный немецкий тренер Вольфганг Пихлер, ранее возглавлявший женскую сборную России по биатлону, рассказал, что думает о решении Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона провести Кубок содружества в качестве альтернативных стартов для отстранённых от международных соревнований российских и белорусских спортсменов.

«На мой взгляд, для них это единственная возможность соревноваться. Если в России не будет никаких соревнований, развитие спорта остановится. То же самое касается и Беларуси. Для России не так важно соревноваться с Беларусью. Она столь велика, что могла бы и сама проводить соревнования высокого уровня, но в любом случае такой совместный турнир – это лучшее, что возможно в нынешней ситуации. Лучше хоть что-то, чем ничего.



При этом Европе всё равно, что на соревнованиях нет России. Множество зрителей и так придут на стадион и окунутся в атмосферу праздника. То же самое касается и телевидения. Но для российских спортсменов важно соревноваться и сохранять различные турниры. У них нет другого выхода. Также спортсменам нужно где-то зарабатывать деньги», — приводит слова Пихлера Metaratings.