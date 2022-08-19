Ишмуратова: станет меньше астматиков — больше здоровых людей будут заниматься биатлоном

Двукратная олимпийская чемпионка 2006 года, российская биатлонистка Светлана Ишмуратова прокомментировала информацию о том, что Норвегию могут лишить права проводить международные соревнования и отстранить норвежских спортсменов от мировых турниров из-за нарушения антидопингового кодекса ВАДА.

«Если в законодательстве у них есть барьер относительно допинг‑тестирования юных спортсменов, то, значит, надо его пересмотреть и внести поправки, и тогда проблем не будет. Тогда проблемы в спортивной федерации будут.



В общем, станет меньше астматиков в биатлоне — больше здоровых людей будут заниматься этим видом спорта. Всё это только на пользу. Повторюсь, я считаю, что допинг‑тестирование для юных спортсменов идёт как гарантия защиты их здоровья», — приводит слова Ишмуратовой «Матч ТВ».