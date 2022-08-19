Клеман Дюмон стал главным тренером сборной Бельгии по биатлону
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Француз Клеман Дюмон стал новым главным тренером сборной Бельгии по биатлону. Он сменил соотечественника Жан-Гийома Беатрикса.
«Я молодой тренер, поэтому в предстоящем сезоне у меня будет испытательный период. Но цель, как для бельгийцев, так и для меня, состоит в том, чтобы участвовать в Олимпиаде и иметь возможность реализовать солидный проект от А до Я. Это настоящий вызов. Менеджмент и организация — навыки, которые я хотел развивать. Это превосходная возможность, и я очень счастлив, что воспользовался ею», − сказал Клеман Дюмон в интервью Nordic Magazine.
Под руководством специалиста бельгийцы готовятся к чемпионату мира по летнему биатлону, который пройдёт в Рупольдинге (Германия) с 25 по 28 августа.
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