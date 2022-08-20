Йоханнес Бё показал, как выглядит его новый дом. М. Фуркад и Вирер отреагировали

Пятикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира, норвежский биатлонист Йоханнес Бё опубликовал в социальных сетях новый пост. На фото Йоханнес позирует в резиновых сапогах с виллами в руках.

«Новый дом, новый стиль», — подписал фото младший Бё.

Фото: из личного архива Йоханнеса Бё

На публикацию отреагировали пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира французский биатлонист Мартен Фуркад и трёхкратная чемпионка мира итальянка Доротея Вирер. Фуркад оставил в комментариях эмодзи «дом», а Вирер – «глаза сердечки».

Напомним, в мае 2021 года Йоханнес вместе с женой Хеддой и сыном Густавом переехал из Осло в Конгсвингер, находящийся в 90 км от столицы Норвегии. Там они и построили собственный дом.