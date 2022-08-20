Стурла Холм Легрейд показал полностью обновлённую винтовку. Фото

Олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира, норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд опубликовал в социальных сетях фото своей полностью обновлённой винтовки.

«Мужчина, который стоит за моими новыми цветами», — подписал снимок, на котором так же запечатлён специалист по покраске, Легрейд.

Фото: из личного архива Стурлы Холм Легрейда

Легрейд стал прорывом сезона-2020/2021. Он до последней гонки сезона боролся за «Большой хрустальный глобус» с соотечественником Йоханнесом Бё, но в итоге стал вторым. Также Стурла завоевал четыре золотые медали на чемпионате мира 2021 года в Поклюке (Словения): в составе сборной Норвегии он выиграл две эстафеты и стал победителем индивидуальной гонки и масс-старта. На главном старте сезона-2021/2022 норвежец не сумел завоевать личных медалей. В его активе одно эстафетное золото. В общем зачёте КМ Стурла вновь стал вторым.