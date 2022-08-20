Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Стурла Холм Легрейд показал полностью обновлённую винтовку. Фото

Стурла Холм Легрейд показал полностью обновлённую винтовку. Фото
Комментарии

Олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира, норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд опубликовал в социальных сетях фото своей полностью обновлённой винтовки.

«Мужчина, который стоит за моими новыми цветами», — подписал снимок, на котором так же запечатлён специалист по покраске, Легрейд.

Фото: из личного архива Стурлы Холм Легрейда

Легрейд стал прорывом сезона-2020/2021. Он до последней гонки сезона боролся за «Большой хрустальный глобус» с соотечественником Йоханнесом Бё, но в итоге стал вторым. Также Стурла завоевал четыре золотые медали на чемпионате мира 2021 года в Поклюке (Словения): в составе сборной Норвегии он выиграл две эстафеты и стал победителем индивидуальной гонки и масс-старта. На главном старте сезона-2021/2022 норвежец не сумел завоевать личных медалей. В его активе одно эстафетное золото. В общем зачёте КМ Стурла вновь стал вторым.

«Досадно, что русские не участвовали». В Норвегии прошёл турнир для звёзд лыж и биатлона «Досадно, что русские не участвовали». В Норвегии прошёл турнир для звёзд лыж и биатлона
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022