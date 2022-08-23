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Шашилов призвал биатлонисток не быть дворняжками

Шашилов призвал биатлонисток не быть дворняжками
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Тренер сборной России Михаил Шашилов искренне поздравил с днём рождения биатлонистку Алину Кудисову, которой исполнилось 23 года, выделив в речи яркий посыл: «Главное в этой жизни – не быть дворняжками». Команда отмечала событие в один из дней во время тренировочного сбора в Сочи.

«Хочу поздравить тебя с твоим новым годом. Здоровья, счастья, любви, солнца. Достигай всех целей. Всё в твоих руках. Главное в этой жизни – не быть дворняжками. Я бы хотел, чтобы этого не случилось. Будем породистыми дамами, цену себе знать», — сказал Шашилов в видео, опубликованном на YouTube-канале Союза биатлонистов России.

Алина Кудисова является серебряным призёром первенства мира среди юниоров 2020 года и бронзовой медалисткой первенства России среди юниоров — 2019.

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