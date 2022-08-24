Серохвостов, Гореева, Куклина и Довгая пропустят сочинский этап Кубка Содружества

Российские биатлонисты Даниил Серохвостов, Анастасия Гореева, Ксения Довгая, Лариса Куклина пропустят сочинский этап Кубка Содружества из-за болезни. Об этом «Чемпионату» сообщил тренер сборной России по биатлону Артём Истомин.

Сообщается, что причиной пропуска этапа стала болезнь. Биатлонисты недавно перенесли коронавирус и работать в полную силу не готовы. Лариса Куклина не приехала в расположение сборной.

Напомним, Кубок Содружества призван стать альтернативой международным стартам, от которых россиян и белорусов отстранил Международный союз биатлонистов (IBU). Кубок состоит из шести этапов, которые пройдут в Сочи (Россия), Раубичах (Беларусь), Тюмени (Россия).

Сочинский этап Кубка Содружества пройдет с 23 по 29 августа (роллеры: спринт, гонка преследования, эстафета (2+2)).