Смольский и Алимбекова перенесли ковид, но выступят на Кубке Содружества в Сочи

Лидеры сборной Беларуси по биатлону Антон Смольский и Динара Алимбекова перенесли ковид в середине августа, но готовятся к этапу Кубку Содружества в Сочи. Об этом корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину сообщил старший тренер сборной Беларуси по биатлону Олег Рыженков.
Напомним, Кубок Содружества призван стать альтернативой международным стартам, от которых россиян и белорусов отстранил Международный союз биатлонистов (IBU). Первый этап соревнований пройдёт в Сочи (Россия) с 25 по 28 августа (роллеры: спринт, гонка преследования, масс-старт). Следующий раунд состоится в Раубичах (Беларусь) с 13 по 19 сентября.
Антон Смольский является серебряным призёром в индивидуальной гонке на Олимпийских играх в Пекине − 2022. Динара Алимбекова − олимпийская чемпионка 2018 года в женской эстафете.
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