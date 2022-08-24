Расписание 1-го этапа Кубка Содружества по летнему биатлону в Сочи

25 августа стартует первый этап Кубка Содружества по летнему биатлону — 2022, который пройдёт в Сочи (Россия). В соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены сборных России и Беларуси. Этап завершится 28 августа. Представляем вашему вниманию расписание стартов.
Летний биатлон. Кубок Содружества. Первый этап
Программа соревнований
25 августа (четверг), 11:00 – роллеры, спринт (мужчины)
25 августа (четверг), 13:30 – роллеры, спринт (женщины)
27 августа (суббота), 11:00 – роллеры, гонка преследования (мужчины)
27 августа (суббота), 13:00 – роллеры, гонка преследования (женщины)
28 августа (воскресенье), 11:00 – роллеры, масс-старт большой (мужчины)
28 августа (воскресенье), 13:00 – роллеры, масс-старт большой (женщины)
Кубок Содружества призван стать альтернативой международным стартам, от которых россиян и белорусов отстранил Международный союз биатлонистов (IBU).
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