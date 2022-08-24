Расписание 1-го этапа Кубка Содружества по летнему биатлону в Сочи

25 августа стартует первый этап Кубка Содружества по летнему биатлону — 2022, который пройдёт в Сочи (Россия). В соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены сборных России и Беларуси. Этап завершится 28 августа. Представляем вашему вниманию расписание стартов.

Летний биатлон. Кубок Содружества. Первый этап

Программа соревнований



25 августа (четверг), 11:00 – роллеры, спринт (мужчины)

25 августа (четверг), 13:30 – роллеры, спринт (женщины)

27 августа (суббота), 11:00 – роллеры, гонка преследования (мужчины)

27 августа (суббота), 13:00 – роллеры, гонка преследования (женщины)

28 августа (воскресенье), 11:00 – роллеры, масс-старт большой (мужчины)

28 августа (воскресенье), 13:00 – роллеры, масс-старт большой (женщины)

Кубок Содружества призван стать альтернативой международным стартам, от которых россиян и белорусов отстранил Международный союз биатлонистов (IBU).