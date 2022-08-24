Российский биатлонист Антон Бабиков рассказал о мотивации на этот сезон, который спортсмены из России начнут без международных соревнований.

«Не стоит сужать это всё до уровня одного сезона. Мотивация есть. Если бы не было мотивации, то мы бы не подворачивали голеностопы от перенагрузки. Мотивация работать есть, она появляется от того, что ты видишь конкуренцию вокруг каждый день. К чему это приведёт в будущем? Увидим», − сказал Антон Бабиков в интервью пресс-службе Союза биатлонистов России (СБР).

Антон Бабиков является чемпионом мира 2017 года в эстафете, четырёхкратным чемпионом Европы и четырёхкратным призёром чемпионатов Европы. В сезоне-2021/2022 Кубка мира по биатлону Бабиков заработал 160 очков и стал 35-м в общем зачёте.