Российский биатлонист Антон Бабиков назвал свою главную победу в карьере на данный момент.



«Наверное, это победа в гонке преследования в Эстерсунде. Даже несмотря на то что более громкая победа − это, конечно, наша эстафета в 2017 году. Но там я всё-таки был частью команды. Назвать её главной победой − я будто бы присвою её себе (улыбается)», − сказал Антон Бабиков в интервью пресс-службе Союза биатлонистов России (СБР).



Антон Бабиков является чемпионом мира 2017 года в эстафете, четырёхкратным чемпионом Европы и четырёхкратным призёром чемпионатов Европы. В сезоне-2021/2022 Кубка мира по биатлону Бабиков заработал 160 очков и стал 35-м в общем зачёте. Победил француз Кентен Фийон Майе (1014).

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