Биатлонистка Сливко: мне не хотелось бы возвращаться в основной состав сборной России

Российская биатлонистка Виктория Сливко рассказала о причинах, в соответствии с которыми она не желает возвращаться в основной состав сборной России по биатлону.
«Я точно знаю, что есть люди, которые считают, что я ушла на самоподготовку, чтобы доказать что-то кому-то в сборной, обыграть девочек. Эти же люди считают меня капризной спортсменкой. Да нет у меня такого! Никому я ничего доказывать не собираюсь. Я тренируюсь сейчас в комфортных условиях, несмотря на отсутствие напарника или напарницы, с которыми можно позарубаться. Но мне очень круто в психологическом плане. Мне не хотелось бы возвращаться в основной состав», — сказала Сливко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
Полное интервью с Викторией Сливко читайте на «Чемпионате» утром, 25 августа.
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