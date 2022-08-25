Биатлонистка Сливко: мне не хотелось бы возвращаться в основной состав сборной России

Российская биатлонистка Виктория Сливко рассказала о причинах, в соответствии с которыми она не желает возвращаться в основной состав сборной России по биатлону.

«Я точно знаю, что есть люди, которые считают, что я ушла на самоподготовку, чтобы доказать что-то кому-то в сборной, обыграть девочек. Эти же люди считают меня капризной спортсменкой. Да нет у меня такого! Никому я ничего доказывать не собираюсь. Я тренируюсь сейчас в комфортных условиях, несмотря на отсутствие напарника или напарницы, с которыми можно позарубаться. Но мне очень круто в психологическом плане. Мне не хотелось бы возвращаться в основной состав», — сказала Сливко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.



Полное интервью с Викторией Сливко читайте на «Чемпионате» утром, 25 августа.