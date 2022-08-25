«Я никогда не бегала за деньги». Биатлонистка Сливко — о призовых на российских стартах

Российская биатлонистка Виктория Сливко рассказала о том, получала ли она призовые на внутрироссийских стартах.

«Я никогда не бегала за деньги, у меня никогда во время гонок не было мыслей о том, что вот, мол, сейчас я заработаю тысячу евро или 250 тысяч рублей. Главное – результат. Призовые же только приятный бонус и больше ничего. Насчёт того, придают ли они дополнительную мотивацию. Так на Кубке России вообще не было призовых. Совершенно. Я точно знаю, о чём говорю. Пожалуй, впервые призовые за внутренний старт мы получили на чемпионате России в Тюмени. Наличие или отсутствие бонусов на моём настрое не скажется никак. Мы ведь зарплаты получаем за свою работу», — сказала Сливко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.



Полное интервью с Викторией Сливко читайте на «Чемпионате» утром, 25 августа.