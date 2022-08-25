Биатлонистка Сливко ответила, хватит ли у неё мотивации на сезон без международных стартов

Российская биатлонистка Виктория Сливко рассказала, достаточным ли количеством мотивации она обладает для того, чтобы выступать в сезоне, который пройдёт в отсутствие международных соревнований.

«За других я не могу отвечать, я про себя скажу так – у меня мотивации более чем достаточно. Я уже проводила сезоны в России, а ведь сейчас уровень конкуренции будет значительно выше», – сказала Сливко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

28-летняя спортсменка начала заниматься биатлоном в 2008 году. В 2013 году стала чемпионкой мира среди юниоров в эстафете в австрийском Обертиллиахе. В 2014 и 2015 годах вместе с партнёрами по команде стала обладателем серебряных медалей. В 2015 году дважды побеждала на чемпионате Европы среди юниоров в эстонском Отепя.

Полное интервью с Викторией Сливко читайте на «Чемпионате» утром, 25 августа.