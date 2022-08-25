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Бывшая лыжница Шевченко объяснила, почему не побежит на Кубке Содружества

Бывшая лыжница Шевченко объяснила, почему не побежит на Кубке Содружества
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Россиянка Наталья Шевченко (Мекрюкова), выступавшая в лыжных гонках и ставшая призёром молодёжного чемпионата мира в спринте, объяснила, почему не примет участия в Кубке Содружества по биатлону.

«Да это было понятно ещё и месяц назад. Почему меня в итоге внесли в стартовый протокол – сюрприз. Михаил Викторович (Шашилов. – Прим. «Чемпионата») сказал, что пока я не готова выступать на соревнованиях, я же стреляю только три месяца. Я с этим согласна. Если выступать на соревнованиях, то готовой бороться, а не просто на старт выйти. Мой дебют в биатлоне состоится зимой», − сказала Шевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Напомним, Шевченко – бывшая лыжница. Она тренировалась в группах Юрия Бородавко и Егора Сорина. В прошлом сезоне Наталья стала призёром молодёжного чемпионата мира в спринте. По окончании сезона она вышла замуж за тренера Алексея Шевченко и объявила о переходе в биатлон.

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