Бабиков: верил, что не допущу в гонке грубых ошибок и смогу показать достойный результат

Российский биатлонист Антон Бабиков рассказал о своих ощущениях после спринтерской гонки на этапе Кубка Содружества по летнему биатлону в Сочи.

«Пока нет никаких ощущений относительно соперников, потому что сегодня многие настраивались, думаю, на личную гонку, так как здесь очень много факторов, которые направлены именно на борьбу с самим собой. Это очень сложный круг, высота и тяжёлые погодные условия в плане жары. Поэтому все настраивались грамотно разложиться по дистанции. На каких-то прикидках до этих контрольных стартов я уже ощущал, что неплохо здесь чувствую себя относительно товарищей по команде, поэтому верил, что не допущу сегодня каких-то грубых ошибок в плане тактики и смогу показать достойный результат.

Доволен, как сложилась гонка. Единственное, после финиша ты настолько уставший. Трудно представить, как выходить на старт завтра. Но постараемся сейчас восстановиться в такую жару. Конечно, для этого нужно приложить по максимуму сил. Я даже не ходил сегодня на зарядку, чтобы провести меньше времени на солнце до старта, и вышел на пристрелку, когда жара уже ушла. Думаю, это было правильное решение», — передаёт слова Бабикова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.