Эдуард Латыпов: состояние непонятное, организм пребывает в каком-то шоке

Российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал о своём состоянии после спринтерской гонки на первом этапе Кубка Содружества по летнему биатлону в Сочи. Спортсмен финишировал вторым.



«Тяжело, состояние непонятное, потому что организм пребывает в каком-то шоке, так сказать. Плюс погодные условия совершенно другие по сравнению с Семинским перевалом − там был снег, под минус. Мы немного уже перестроились, а здесь жара под 40 градусов. Немного чувствую себя некомфортно. Трасса достаточно сложная. Для большого подъёма нужно иметь действительно хорошее самочувствие. Второй круг мне уже было тяжело. Отталкивался от этого самочувствия, чтобы сохранить ту скорость, которая была, на финишный круг.



Много всяких факторов. Времени на акклиматизацию было мало. Здесь всего 1,5−2 дня. Скажу ещё раз, что погодные условия совершенно разные. Высота тоже другая. Попытался разложить правильно, исходя из своего состояния на данный момент», − передаёт слова Латыпова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Новость по теме Антон Бабиков стал победителем спринта на этапе Кубка Содружества в Сочи