Смольский рассказал, помешал ли перенесённый ковид показать ему более высокий результат

Серебряный призёр Олимпиады-2022, белорусский биатлонист Антон Смольский рассказал, повлиял ли на его физическое состояние и результат в сегодняшней гонке недавно перенесённый ковид. Спортсмен занял четвёртое место в спринте на этапе Кубка Содружества в Сочи.

«Сказалось ли то, что переболел ковидом недавно? На результат это никак не повлияло. Я же сделал качественную работу по ходу подготовки к сезону и не волновался, что это как-то скажется. Ну немного тренировочный процесс поменял, чуть больше обычного отдохнул. По ощущениям я ничего не потерял, но сказалась нехватка горного сбора, все сборы в Раубичах провели.

Конечно, в горах усталость наступает быстро, тяжело пришлось. Уже наработанный горный стаж позволяет не так остро ощущать акклиматизацию, но мутность подсознания и вялость в мышцах присутствуют. Сейчас вот посмотрел итоговый результат и немного расстроился, поскольку можно было где-то помощнее толкнуться и выбрать секундочку. Но я рад, что ребята навязывают очень хорошую конкуренцию», — передаёт слова Смольского корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.