Смольский рассказал, помешал ли перенесённый ковид показать ему более высокий результат

Серебряный призёр Олимпиады-2022, белорусский биатлонист Антон Смольский рассказал, повлиял ли на его физическое состояние и результат в сегодняшней гонке недавно перенесённый ковид. Спортсмен занял четвёртое место в спринте на этапе Кубка Содружества в Сочи.
«Сказалось ли то, что переболел ковидом недавно? На результат это никак не повлияло. Я же сделал качественную работу по ходу подготовки к сезону и не волновался, что это как-то скажется. Ну немного тренировочный процесс поменял, чуть больше обычного отдохнул. По ощущениям я ничего не потерял, но сказалась нехватка горного сбора, все сборы в Раубичах провели.
Конечно, в горах усталость наступает быстро, тяжело пришлось. Уже наработанный горный стаж позволяет не так остро ощущать акклиматизацию, но мутность подсознания и вялость в мышцах присутствуют. Сейчас вот посмотрел итоговый результат и немного расстроился, поскольку можно было где-то помощнее толкнуться и выбрать секундочку. Но я рад, что ребята навязывают очень хорошую конкуренцию», — передаёт слова Смольского корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
- 25 августа 2022
-
12:46
-
12:37
-
12:32
-
12:17
-
12:16
-
11:55
-
09:57
-
09:11
-
09:08
-
09:01
-
07:33
-
06:45
-
06:04
-
05:22
- 24 августа 2022
-
20:59
-
19:40
-
19:20
-
15:28
-
15:13
-
14:40
-
13:40
-
13:06
-
13:00
-
11:12
-
10:25
-
10:00
-
00:27
- 23 августа 2022
-
23:34
-
22:45
-
22:37
-
12:19
-
09:12
- 22 августа 2022
-
22:43
-
19:57
-
18:17