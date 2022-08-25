Выборы президента Союза биатлонистов России пройдут не раньше начала октября

Выборы президента Союза биатлонистов России (СБР) пройдут не раньше начала октября, об этом журналистам сообщил действующий глава организации Виктор Майгуров.



23 июня прошла Отчётно-выборная конференция СБР. Среди кандидатов на пост президента значились Виктор Майгуров и вице-президент СБР Алексей Нуждов. Майгуров получил 35 голосов делегатов, за Нуждова проголосовали 18 человек. Повторные выборы потребовались, так как для победы необходимо две трети голосов.

По информации «Чемпионата», Минюст зарегистрировал приём документов (нового устава) от СБР 26 июля. 26 августа устав должен быть утверждён Минюстом. Таким образом, новые выборы состоятся не раньше 26 сентября — именно до этого срока региональные федерации должны провести свои собрания и определиться с делегатами.