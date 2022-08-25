Антон Смольский: настраиваюсь на то, что год придётся побегать в России и Беларуси

Серебряный призёр Олимпиады-2022, белорусский биатлонист Антон Смольский оценил готовность российских спортсменов к новому сезону и качество подготовки трассы в Сочи. Спортсмен сегодня, 25 августа, занял четвёртое место в спринте на этапе Кубка Содружества по летнему биатлону.

«Российские ребята показали, что они в очень хорошей форме. Значит, будет хорошая борьба. Для меня это самое важное. Я вполне готов выступать только на Кубке Содружества. Что будет дальше – загадывать сложно, но пока я настраиваюсь на то, что год придётся побегать в России и Беларуси. Ну а дальше всё будет зависеть от ситуации, сил, желания и мотивации.

Хотел бы отметить проделанную работу по подготовке трассы. Я проводил здесь летом сбор перед Олимпиадой-2018, и тогда трасса была очень опасной, её можно было считать слаломом. Сейчас изменения в сторону безопасности видны, выступать комфортно», — передаёт слова Смольского корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.