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Эдуард Латыпов: в любом случае акцент на зимний сезон

Эдуард Латыпов: в любом случае акцент на зимний сезон
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Российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал о процессе подготовки биатлонистов.

«Работа идёт к зимнему сезону. В любом случае акцент на зимний сезон. Летние соревнования проводятся, чтобы, во-первых, была соревновательная практика. Снова встретиться с ребятами, посмотреть, кто как готов, от чего отталкиваться – какие делать выводы, разбирать ошибки. Чтобы последний этап подготовки прошёл лучше, чтобы к зимнему сезону мы были в полной готовности и минимизировали ошибки», − передаёт слова Латыпова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Спортсмен занял второе место в спринтерской гонке на этапе Кубка Содружества по летнему биатлону, который проходит в Сочи. Первым финишировал Антон Бабиков.

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