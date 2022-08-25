Эдуард Латыпов: в любом случае акцент на зимний сезон

Российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал о процессе подготовки биатлонистов.



«Работа идёт к зимнему сезону. В любом случае акцент на зимний сезон. Летние соревнования проводятся, чтобы, во-первых, была соревновательная практика. Снова встретиться с ребятами, посмотреть, кто как готов, от чего отталкиваться – какие делать выводы, разбирать ошибки. Чтобы последний этап подготовки прошёл лучше, чтобы к зимнему сезону мы были в полной готовности и минимизировали ошибки», − передаёт слова Латыпова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.



Спортсмен занял второе место в спринтерской гонке на этапе Кубка Содружества по летнему биатлону, который проходит в Сочи. Первым финишировал Антон Бабиков.