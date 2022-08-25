Биатлонист Мухамедзянов рассказал, как чувствует себя после падения перед спринтом

Биатлонист Ильназ Мухамедзянов рассказал о самочувствии после падения перед спринтерской гонкой на этапе Кубка Содружества в Сочи, который проходит с 25 по 28 августа. Несмотря на некоторые повреждения, спортсмен вышел на старт и занял в итоге 12-е место. Победителем гонки стал Антон Бабиков.
«Упал перед началом спринта. Данная трасса требует очень большого внимания и концентрации. Во время пристрелки, к сожалению, этот момент упустил и не смог зайти в поворот. Это произошло в самой верхней точке перед последним спуском. Повредил локоть, колено и бедро. На самом деле это не помешало никак в гонке, состояние и так достаточно тяжёлое.
Мы тренируемся для того, чтобы зимой уже было легко. Это моё первое падение за всё время здесь. Обидно, но что делать. Сразу после падения я подошёл к нашим докторам, они промыли мне все раны, что позволило мне достаточно качественно стартовать. Пока ничего не беспокоит, посмотрим, что будет ночью, когда буду спать», – сказал Мухамедзянов в эфире «Матч ТВ».
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