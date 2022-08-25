Казакевич — о спринтерской гонке в Сочи: главное, что все сегодня добрались до финиша

Биатлонистка Ирина Казакевич прокомментировала выступление в спринтерской гонке на этапе Кубка Содружества по летнему биатлону в Сочи.

«Главное, что мы все сегодня добрались до финиша, потому что в такую жару я соревнуюсь впервые, да ещё и высота сказывается. Досадно, что не смогла вырвать две секунды. В любом случае была потрясающая борьба. Все уже соскучились по таким плотным результатам, по такому азарту. Я очень рада, что могу принимать участие в этих соревнованиях.



Думаю, к таким погодным условиям сложно привыкнуть. Когда мы тут тренировались то в восемь часов мы уже были на стрельбище, а в 11 заканчивали тренировку на улице, потому что дальше очень жарко. А сейчас мы попали в самое пекло. Но в любом случае надо адаптироваться. Зимой бывают холодные гонки, летом — жаркие, так всегда (улыбается)», — передаёт слова Казакевич корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Летний биатлон. Кубок Содружества, Сочи. Спринт, 7.5 км. Женщины



1. Динара Алимбекова (Беларусь) – 21.43,7 (1+1)

2. Анастасия Шевченко (Россия) + 0,5 (0+0)

3. Ирина Казакевич (Россия) + 2,3 (0+2)

4. Полина Плюснина (Россия) + 27,9 (0+1)

5. Анастасия Батманова (Россия) + 29,3 (0+1)