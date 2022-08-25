«Я даже отдохнула». Биатлонистка Казакевич рассказала о тренировках в группе Бородавко

Биатлонистка Ирина Казакевич после выступления в спринте на этапе Кубка Содружества в Сочи рассказала, что ей удалось справиться с нагрузками во время тренировочного сбора с группой тренера сборной России по лыжным гонкам Юрия Бородавко.



«Тренировки у Бородавко? Меня порадовало, что я смогла справиться с предложенными нагрузками. У Юрия Викторовича серьёзная подготовка. У биатлонистов больше времени уходит на тренировки — порядка четырёх-пяти часов, а у лыжников больше восстановления. Всё время, которое они тратят на восстановление, мы проводим с винтовкой. Так что в какой-то момент я даже отдохнула (смеётся)», — передаёт слова Казакевич корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.



Летний биатлон. Кубок Содружества, Сочи. Спринт, 7.5 км. Женщины.



1. Динара Алимбекова (Беларусь) – 21.43,7 (1+1)

2. Анастасия Шевченко (Россия) + 0,5 (0+0)

3. Ирина Казакевич (Россия) + 2,3 (0+2)

4. Полина Плюснина (Россия) + 27,9 (0+1)

5. Анастасия Батманова (Россия) + 29,3 (0+1)