Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Я даже отдохнула». Биатлонистка Казакевич рассказала о тренировках в группе Бородавко

«Я даже отдохнула». Биатлонистка Казакевич рассказала о тренировках в группе Бородавко
Комментарии

Биатлонистка Ирина Казакевич после выступления в спринте на этапе Кубка Содружества в Сочи рассказала, что ей удалось справиться с нагрузками во время тренировочного сбора с группой тренера сборной России по лыжным гонкам Юрия Бородавко.

«Тренировки у Бородавко? Меня порадовало, что я смогла справиться с предложенными нагрузками. У Юрия Викторовича серьёзная подготовка. У биатлонистов больше времени уходит на тренировки — порядка четырёх-пяти часов, а у лыжников больше восстановления. Всё время, которое они тратят на восстановление, мы проводим с винтовкой. Так что в какой-то момент я даже отдохнула (смеётся)», — передаёт слова Казакевич корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Летний биатлон. Кубок Содружества, Сочи. Спринт, 7.5 км. Женщины.

1. Динара Алимбекова (Беларусь) – 21.43,7 (1+1)
2. Анастасия Шевченко (Россия) + 0,5 (0+0)
3. Ирина Казакевич (Россия) + 2,3 (0+2)
4. Полина Плюснина (Россия) + 27,9 (0+1)
5. Анастасия Батманова (Россия) + 29,3 (0+1)

Новость по теме
Казакевич — о спринтерской гонке в Сочи: главное, что все сегодня добрались до финиша
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022