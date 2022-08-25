Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова прокомментировала победу в спринтерской гонке на этапе Кубка Содружества по летнему биатлону, который проходит в Сочи. Спортсменка преодолела дистанцию в 7,5 км за 21 минуту и 43,7 секунды, допустив на огневых рубежах по одному промаху.
«Я очень переживала, что мне не хватит подготовки, чтобы выступить здесь, после того как я переболела коронавирусом. Но мне повезло, высокая температура у меня была всего один-два дня, потом я пришла в себя. Отдохнула немного от тяжёлой проделанной до этого работы.
И тренеры, и мой молодой человек говорили мне, что надо выходить не за победой, а просто за хорошей скоростной работой. Я не настраивалась на победу, наверное, это мне и помогло. Стрельба 1+1 в текущем моём состоянии − это неплохо, но я буду улучшать свои стрелковые навыки», − передаёт слова Динары Алимбековой корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
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