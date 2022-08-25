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Динара Алимбекова: в Сочи самые экстремальные условия в моей карьере, если считать жару

Динара Алимбекова: в Сочи самые экстремальные условия в моей карьере, если считать жару
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Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова высказалась об условиях в Сочи, где проходит этап Кубка Содружества по летнему биатлону. Спортсменка выиграла спринтерскую гонку.

«Думаю, в Сочи самые экстремальные условия в моей карьере, если считать жару. Самые экстремальные условия по холоду были в Пекине. Биатлон − это всё-таки зимний вид спорта, поэтому мне тяжело соревноваться летом, особенно в такую жару. Но это интересный опыт.

Получив роллеры за 15 минут до старта, я немного запереживала, что мало потренировалась на местном спуске. А он очень требовательный, нужно много концентрации. На последнем круге входить в него было опасно», − передаёт слова Динары Алимбековой корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

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