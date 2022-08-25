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Шевченко объяснила, почему не смогла сохранить преимущество на финишном круге спринта

Шевченко объяснила, почему не смогла сохранить преимущество на финишном круге спринта
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Биатлонистка Анастасия Шевченко прокомментировала выступление в спринтерской гонке на этапе Кубка Содружества по летнему биатлону в Сочи. Спортсменка со второго огневого рубежа выходила лидером, опережая Динару Алимбекову на 19 секунд, но в итоге заняла второе место.

«Горжусь собой, что в такую жару смогла навязать борьбу. Немножко обидно, но я сделаю выводы и исправлю ошибки. Разложилась я правильно, просто жара дала о себе знать. Я не думала, что будет так тяжело, что жара может так повлиять на моё состояние.

На выходе с подъёма, на финише кончились силы. Получается, что на финише буквально одного толчка палками не хватило, но сил правда не было, я отдала всё, что было на данный момент.

Проблема с ногой у меня в прошлом сезоне действительно была очень серьёзная. Даже сейчас, когда я уходила со стойки, не ожидала себя увидеть лидером. Но теперь я понимаю, что могу бороться, даже не полностью восстановившись. Я совсем недавно начала тренироваться в полном объёме, поэтому сейчас, когда я вижу себя в числе лидеров, я очень счастлива», — передаёт слова Шевченко корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Летний биатлон. Кубок Содружества, Сочи. Спринт, 7.5 км. Женщины

1. Динара Алимбекова (Беларусь) – 21.43,7 (1+1)
2. Анастасия Шевченко (Россия) + 0,5 (0+0)
3. Ирина Казакевич (Россия) + 2,3 (0+2)
4. Полина Плюснина (Россия) + 27,9 (0+1)
5. Анастасия Батманова (Россия) + 29,3 (0+1)

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