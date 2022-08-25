Майгуров: IBU сразу принимает карательные меры в отношении России, наши слова не услышат

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал призыв IBU продлить отстранение России.

«Перед конгрессом IBU мы обязательно выразим свою позицию ещё раз. Нас пригласили поучаствовать в этом мероприятии по видеосвязи, с формулировкой, что опасаются за нашу безопасность. Это мы кому-то угрожаем? Или нам кто-то угрожает? Смешно.

То, что заявили в IBU, меня совершенно не удивило. Они ещё в феврале чётко обозначили, как будут действовать в нашем отношении. Мы подали апелляцию в CAS по поводу решения об отстранении. Рассмотрение этого вопроса – дело ближайшего будущего. Сложа руки мы не сидим, предпринимаем действия. Но иллюзий в отношении того, что решение будет положительным, у меня нет. Мы можем сейчас говорить что угодно, объяснять – наши слова не будут услышаны.

У нас такая богатая история «прекрасных» отношений с IBU, что всё очевидно. Это та организация, которая принимает карательные меры в отношении России сразу. Наверное, мы первые в этом отношении или где-то совсем рядом с лёгкой атлетикой», — сказал Майгуров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.