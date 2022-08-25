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Майгуров: IBU сразу принимает карательные меры в отношении России, наши слова не услышат

Майгуров: IBU сразу принимает карательные меры в отношении России, наши слова не услышат
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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал призыв IBU продлить отстранение России.

«Перед конгрессом IBU мы обязательно выразим свою позицию ещё раз. Нас пригласили поучаствовать в этом мероприятии по видеосвязи, с формулировкой, что опасаются за нашу безопасность. Это мы кому-то угрожаем? Или нам кто-то угрожает? Смешно.

То, что заявили в IBU, меня совершенно не удивило. Они ещё в феврале чётко обозначили, как будут действовать в нашем отношении. Мы подали апелляцию в CAS по поводу решения об отстранении. Рассмотрение этого вопроса – дело ближайшего будущего. Сложа руки мы не сидим, предпринимаем действия. Но иллюзий в отношении того, что решение будет положительным, у меня нет. Мы можем сейчас говорить что угодно, объяснять – наши слова не будут услышаны.

У нас такая богатая история «прекрасных» отношений с IBU, что всё очевидно. Это та организация, которая принимает карательные меры в отношении России сразу. Наверное, мы первые в этом отношении или где-то совсем рядом с лёгкой атлетикой», — сказал Майгуров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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